La Liga'da Real Madrid ile Villarreal birer puana razı oldu
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.
İstanbul
Ligin 24. haftasında Villarreal ile Real Madrid, Ceramica Stadı'nda karşılaştı.
İki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.
Bu sonuçla lider Real Madrid 54, Villarreal ise 36 puana ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.