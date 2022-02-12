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Dünyadan Spor

La Liga'da Real Madrid ile Villarreal birer puana razı oldu

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Real Madrid, deplasmanda Villarreal ile 0-0 berabere kaldı.

Mutlu Demirtaştan   | 12.02.2022
La Liga'da Real Madrid ile Villarreal birer puana razı oldu

İstanbul


Ligin 24. haftasında Villarreal ile Real Madrid, Ceramica Stadı'nda karşılaştı.

İki takım da girdiği pozisyonlardan faydalanamadı ve mücadele golsüz sona erdi.

Bu sonuçla lider Real Madrid 54, Villarreal ise 36 puana ulaştı.

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