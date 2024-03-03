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La Liga'da lider Real Madrid, Valencia deplasmanında puan kaybetti

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia ile 2-2 berabere kaldı.

Şenhan Bolelli  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
La Liga'da lider Real Madrid, Valencia deplasmanında puan kaybetti

Madrid

Lig lideri olan Real Madrid, zorlu Valencia deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra Vinicius'un golleriyle 1 puan almayı başardı.

Ev sahibi takım Hugo Duro (Dk. 27) ve Roman Yaremchuk'un (Dk. 30) golleriyle 2-0 öne geçerken, uzatmaların oynandığı 45+5. dakikada Vincius ile rakip ağları havalandıran Real Madrid soyunma odasına 2-1 yenik gitti.

İkinci yarı 76. dakikada bir kez daha Brezilyalı forvetiyle golü bulan Real Madrid, 90+1. dakikada Valencia'nın penaltı beklediği bir pozisyonda VAR'a giden hakemin oyunu devam ettirmesi sonrasında sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sakatlıktan yeni çıkan ve ilk 11'de oynayan eflatun beyazlıların İngiliz forveti Jude Bellingham, karşılaşmanın sonunda hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de Arda yedek bekledi, Valencia'da Cenk son dakikalarda oyuna girdi

Real Madrid'te kadroda bulunan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin beş oyuncu değiştirme tercihi arasına giremeyerek yedek bekledi.

Valencia'da forma giyen diğer milli futbolcu Cenk Özkaçar ise 89. dakikada Mouctar Diakhaby'nin yerine oyuna dahil oldu.

Puanını 66'ya çıkaran Real Madrid liderliğini korudu. İkinci sıradaki Girona (59 puan) pazar günü deplasmanda Mallorca'ya karşı oynayacak.

Valencia ise 37 puanla 9. sırada kaldı.

Vinicius ile Valencia arasındaki gerginlik devam etti

Diğer yandan Valencialı taraftarlar ile Real Madridli Vinicius arasında geçen sezon yaşanan ve mahkemeye taşındıktan sonra halen davası süren ırkçılık olayından kaynaklanan gerginlik bugün de devam etti.

Vinicius attığı gollerin ardından tribünleri provoke eden hareketler yaparken, Valencialı taraftarlar ve bazı futbolculardan tepki aldı.

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