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La Liga'da lider Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında kazandı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) lideri Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 23.12.2021
La Liga'da lider Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında kazandı

İstanbul

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri, 4 ve 7. dakikalarda Karim Benzema attı. Ev sahibi takımın golünü, 10. dakikada Ohian Sancet kaydetti.

Bu sonuçla 19. haftası oynanan La Liga'da 46 puana ulaşan Real Madrid, bir maç eksiği bulunan Sevilla'nın 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 24 puanda kaldı.

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