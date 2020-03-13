Euro
7.01
Dolar
6.28
BIST 100
98,057.93
Altın
1,587.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu
logo
Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

La Liga kulüpleri koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı

İspanya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı maçların iki hafta askıya alındığı 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) kulüpler kendilerini karantinaya alarak, futbolcularını ve çalışanlarını koruyan önlemler açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 13.03.2020
La Liga kulüpleri koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı

Madrid

La Liga kulüplerinden Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Real Betis, Barcelona, Espanyol, Leganes, Real Madrid ve Valladolid koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını durdurdu. 

Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid, Bask ve Katalonya bölgelerindeki takımların antrenmanlarına ara verme kararı aldıkları görüldü.

Real Madrid, ABD'li basketbolcu Trey Thompkins'de koronavirüs çıkmasından sonra "Real Madrid Futbol Şehri" adlı tesislerindeki futbol ve basketboldaki tüm oyuncularıyla çalışanlarını evlerinde karantinaya gönderme kararı almıştı.

Leganes de Genel Direktörü Martin Ortega'da koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı, Ortega ile hiçbir temasa geçmeseler de tedbir amacıyla tüm futbolcu ve teknik kadronun evlerinde karantinaya aldığını duyurdu.

Diğer yandan Alaves, Celta Vigo, Eibar, Levante, Getafe, Mallorca, Osasuna, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal, Granada kulüpleri de antrenmanlarını basına ve taraftara kapalı yapma ve sınırlı tutma kararları aldı.

La Liga'da tüm kulüplerin basın toplantıları yeni bir talimata kadar durduruldu.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ise koronavirüs salgını nedeniyle kulüplere toplu tüm aktivitelerin iptal edilmesini tavsiye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı: 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı
Avrupa'da koronavirüs vakalarıyla önlemler de artıyor
Prof. Dr. Eyüboğlu'ndan 'Koronavirüs için sigaradan uzak durun' uyarısı
La Liga kulüpleri koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı
Koronovirüsten korunmada 'maske' kullanımına dikkat

Benzer haberler

La Liga kulüpleri koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı

La Liga kulüpleri koronavirüse karşı kendilerini karantinaya aldı

Türkiye sporda, koronavirüs tedbirinde Avrupa'yı geride bıraktı

İspanya'da futbol karşılaşmaları askıya alındı

İspanya'da Şampiyonlar Ligi ve La Liga maçları seyircisiz oynanacak

İspanya'da Şampiyonlar Ligi ve La Liga maçları seyircisiz oynanacak
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Real Madrid Betis deplasmanında liderliği kaybetti

Real Madrid Betis deplasmanında liderliği kaybetti