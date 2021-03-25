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La Liga Başkanı Tebas, Messi'ye Barcelona'da kalmasını tavsiye etti

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye Barcelona'da kalmasını tavsiye etti.

Şenhan Bolelli   | 25.03.2021
La Liga Başkanı Tebas, Messi'ye Barcelona'da kalmasını tavsiye etti

Madrid

Javier Tebas, Malaga kentinde katıldığı bir etkinlikte basına yaptığı açıklamada, "Messi'nin danışmanı olsam, ona Barcelona'da kalması için elinden gelen her şeyi yapmasını söylerim." dedi.

"Messi'nin kalmasını umuyorum. Futbol tarihinin en iyi futbolcusu." diyen Tebas, sözlerine şöyle devam etti:

"Futboldaki son yıllarını düşünüyorsa Barcelona'da kalmalıdır. Barcelona'da başladı ve burada devam etmeli. Paris Saint Germain veya Manchester City'e gitmesi ona marka değerini kaybettirir."

La Liga'nın tek bir futbolcuya bağlı olmaması gerektiğini kaydeden Tebas, "Rekabet kulüplere ve kadrolara bağlı. Neymar ve Ronaldo gittiğinde Fransız veya İtalyan liglerinin Avrupa'nın en iyisi olduğunu görmedim. Ligler sadece futbolculara bağlı değil. Sadece bir futbolcu ligin gidişini değiştirmez." ifadelerini kullandı.

La Liga başkanı ayrıca pandeminin gidişatına göre nisan ayı sonu veya mayıs ayı başında statlara seyirci alınması konusunun gündeme gelebileceğini söyledi.

Kovid-19 salgınından dolayı geçen 1 yılda La Liga'nın ekonomik kaybının büyük olduğunu ifade eden Tebas, "Net kaybımız 1 milyar avro ve buna gereğinden az üzülüyoruz." şeklinde konuştu.

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