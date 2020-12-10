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Kovid-19'u atlatan Hamilton F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışacak

Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı pilotları Lewis Hamilton'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığını ve sezonun son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışacağını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 10.12.2020
Kovid-19'u atlatan Hamilton F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışacak

Ankara

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalandığı için sezonun 16. yarışı Sakhir Grand Prix'sinde yerini George Russell'a bırakmak zorunda kalan Hamilton'ın, dün yaptırdığı testin sonucu negatif çıktı.

Hamilton'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmesi önünde bir engel kalmadığı ve 7 şampiyonluğu bulunan sürücünün 11-13 Aralık tarihlerindeki organizasyona katılacağı belirtildi.

Bir yarışlığına Mercedes'in direksiyonuna geçen Russell'ın da takımı Williams'a döneceği ifade edildi.

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