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Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti

Koronavirüse yakalanan Arsenal'ın teknik direktörü Arteta hastalığı tamamen atlattığını söyledi.

Abdulkadir Karakaya   | 10.04.2020
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, hastalığı tamamen atlattığını söyledi.

Arteta, BBC'ye yaptığı açıklamada, koronavirüsün getirdiği zorlukların herkesi etkilediğini belirterek, "Ailem, akrabalarım ve tanıdığım birçok insan bu karmaşık durumla mücadele etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen ay koronavirüse yakalannlığını hatırlatan 38 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Şimdi tamamen iyileştim, kendimi çok iyi hissediyorum." yorumunu yaptı.

Eşine ve başka bir kişiye daha virüsü bulaştırdığını kaydeden Arteta, onların da hastalığı atlattığını ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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