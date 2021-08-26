Koronavirüse yakalanan Kenin, ABD Açık'ta oynayamayacak
Kadınlar dünya sıralamasının 5. basamağındaki ABD'li tenisçi Sofia Kenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktığı için sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'a katılamayacak.
Ankara
Kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2020'de Avustralya Açık'ta elde eden Kenin; Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem gibi 2021 ABD Açık'ı kaçıracak önemli isimler arasına eklendi.
22 yaşındaki tenisçi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda yaptırdığım Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Neyse ki aşılıyım ve hafif belirtiler gösteriyorum. Fakat test sonuçları pozitif çıkmaya devam ediyor. Bu nedenle gelecek hafta başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.
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