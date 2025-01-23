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KKTC'de şampiyon okçuların yetiştirilmesi hedefleniyor

Okçuluk Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) milli takımda yer alabilecek düzeyde sporculara ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Süleyman Elcin  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
KKTC'de şampiyon okçuların yetiştirilmesi hedefleniyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Ergin, AA muhabirine, Türkiye Okçuluk Federasyonunun KKTC Okçuluk Federasyonu ile yaptığı anlaşma gereği KKTC'den gelen antrenörlere yönelik eğitim faaliyetleri düzenlediklerini söyledi.

KKTC'den gelen 13 antrenöre Antalya'daki 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde fiziksel ve zihinsel antrenmanlar hakkında bilgi verdiklerini kaydeden Ergin, "Antrenman planlanması ve uygulaması, malzeme ayarı, okçuluğa özel kiriş yapımı, ok kesme sistemleri, ok seçme ve sporcuya uygun malzemelerin nasıl ayarlanacağıyla ilgili çalışmalar yaptık." dedi.

Eğitimlerin KKTC'deki okçulara fayda sağlayacağına inandığını belirten Ergin, "KKTC'deki Türk okçuluğunu geliştirmek ve sporcu havuzunu genişletmek istiyoruz. KKTC'den milli takımda yer alabilecek düzeyde sporculara ulaşmaya çalışıyoruz. KKTC'den kısa sürede başarılı sporcular çıkacağına inanıyoruz. Bu sporcular yakın zamanda Türkiye'deki şampiyonalarda yarışabilecek." diye konuştu.

"Şampiyon olabilecek potansiyele sahip sporcularımız var"

KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanı Serkan Taydaş, Kıbrıs'ta okçuluk sporunu geliştirmek için çabaladıklarını ifade etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun kendilerini desteklediğini dile getiren Taydaş, "Eğitimlere ihtiyacımız var. Türkiye'nin desteği ve eğitimleri bizim için çok değerli. Antrenörlerimizin böyle bir eğitimle daha üst seviyeye çıkmalarını sağlayacağız. Böylece sporcuların daha üst seviyelere çıkacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ta 160 lisanslı okçu olduğu bilgisini veren Taydaş, "Şampiyon olabilecek potansiyele sahip sporcularımız var. Bu yıl Türkiye'deki yarışmalara katılacağız. Sporcularımızın uluslararası turnuvalarda mücadele etmesini istiyoruz." dedi.

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