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Kerem Kamal ve Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden Kerem Kamal ve Murat Fırat, adlarını yarı finale yazdırdı.

Halil İbrahim Avşar   | 24.04.2021
Kerem Kamal ve Murat Fırat, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Ankara

Türkiye'yi 60 kiloda temsil eden Kerem Kamal, çeyrek finalde Ukraynalı Viktor Petryk'i 5-1 yenerek yarı finale yükseldi.

67 kiloda mücadele eden Murat Fırat, ilk turda Alman Witalis Lazovski'yi 5-1, çeyrek finalde Danimarkalı Fredrik Bjerrehuus'u 8-1 öndeyken tuşla mağlup ederek yarı finale çıktı.

Yarı final müsabakalarında Kerem Kamal, Belaruslu Hleb Makaranka, Murat Fırat ise Sırp Mate Nemes ile karşılaşacak.

72 kiloda Selçuk Can, ilk karşılaşmasında dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü Alman Frank Staebler'e 5-0 geriden gelip 6-6 tamamlanan mücadelede son iki puan avantajıyla üstünlük sağladı. Milli güreşçi, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Polonyalı Roman Pacurkowski'ye mağlup oldu. Polonyalı güreşçinin finale yükselmesi halinde Selçuk Can, repesaj müsabakasına çıkacak.

82 kiloda Burhan Akbudak, İsveçli Alex Michel Kessidis'e 6-4, 97 kiloda da İbrahim Tığcı, Bulgar Kiril Milenov Milov'a 3-1 yenilerek elendi.

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