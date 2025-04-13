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Kenan Yıldız'ın bir gol attığı maçta Juventus, Lecce'yi 2-1 yendi

İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da bir gol attığı maçta Lecce'yi 2-1 mağlup etti.

Fatih Erel  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Kenan Yıldız'ın bir gol attığı maçta Juventus, Lecce'yi 2-1 yendi

İstanbul

Serie A'nın 32. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Lecce'yi konuk eden Juventus, 2. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçerken 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Lecce, 87. dakikada Federico Baschirotto'nun golüyle farkı bire indirse de karşılaşma 2-1 sona erdi.

Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 59'e çıkartırken, Lecce ise 26 puanda kaldı.

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