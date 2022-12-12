Dolar
18.65
Euro
19.64
Altın
1,781.80
ETH/USDT
1,253.60
BTC/USDT
16,987.00
BIST 100
5,193.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul’da düzenlenen AmCham Türkiye: AmCham Ödülleri 2022 Gala ve Ödül Töreni"ne video mesaj gönderdi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçe sunumunu gerçekleştiriyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Kadınlarda yılın tenisçisi Iga Swiatek

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Yılın Oyuncusu ödülü, dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı Iga Swiatek'e verildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.12.2022
Kadınlarda yılın tenisçisi Iga Swiatek

Ankara

WTA'dan yapılan açıklamada, uluslararası medya mensuplarının oylarıyla yapılan sıralamanın ardından 2022 yılının en iyi tenisçisine verilen ödülü, 21 yaşındaki Swiatek'in ilk kez kazandığı belirtildi.

2020 yılında en iyi çaylak tenisçi ödülünün de sahibi olan Polonyalı sporcu, bu sezon grand slamlerden Fransa Açık (Roland Garros) ile ABD Açık'ın yanı sıra WTA 1000 turnuvaları Katar Açık, Indian Wells, Miami Açık ve Roma Açık, WTA 500 organizasyonları Stuttgart Açık ile San Diego Açık'ta kupaya uzandı.

Sezonu 8 kupa ve 67 galibiyetle tamamlayan Polonyalı tenisçi, 37 maçlık yenilmezlik serisiyle de ABD'li Serena Williams'ın ardından kadın tenisinde uzun yıllardır görülmeyen bir başarıya imza attı.

Ons Jabeur'a sportmenlik ödülü verildi

Kariyerinde bu yıl büyük çıkış gerçekleştiren diğer kadın sporcu dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur, tenisçilerin oylarıyla belirlenen Karen Krantzcke Sportmenlik Ödülü'ne layık görüldü.

28 yaşındaki tenisçi, kort içi ve dışında rakiplerine karşı saygılı tavrı nedeniyle bu ödülü kazandı.

Diğer kategorilerde ödül kazanan tenisçiler şöyle:

Çiftlerde en iyi takım: Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova (Çekya)

En çok gelişme kaydeden: Beatriz Haddad Maia (Brezilya)

En iyi çaylak: Qinwen Zheng (Çin)

En iyi geri dönüş: Tatjana Maria (Almanya)

Peachy Kellmeyer Oyuncu Servisi: Gabriela Dabrowski (Kanada)

Jerry Diamond ACES: Maria Sakkari (Yunanistan)

En iyi antrenör: David Witt (ABD)


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars-Göle kara yolunda kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı
Antalya'daki hortum çilek seralarına zarar verdi
Bakan Soylu: Antalya'daki selde 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm sera hasar gördü
Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı

Benzer haberler

Kadınlarda yılın tenisçisi Iga Swiatek

Kadınlarda yılın tenisçisi Iga Swiatek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet