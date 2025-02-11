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Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finaller oynanacak

2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı yarın başlayacak.

Hüseyin Burak Demirer  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finaller oynanacak

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre turnuvada dörtlü finale yükselecek takımlar, 12-13 Şubat tarihlerindeki maçların ardından belli olacak.

Çeyrek final programı şöyle:

Yarın:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)

14.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)

15.30 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)

13 Şubat Perşembe:

19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)

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