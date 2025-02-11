Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finaller oynanacak
2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabı yarın başlayacak.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre turnuvada dörtlü finale yükselecek takımlar, 12-13 Şubat tarihlerindeki maçların ardından belli olacak.
Çeyrek final programı şöyle:
Yarın:
13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Kuzeyboru (İBB Cebeci)
14.00 Fenerbahçe Medicana-Bahçelievler Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
15.30 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank Spor Sarayı)
13 Şubat Perşembe:
19.00 Türk Hava Yolları-Beşiktaş (TVF Burhan Felek Vestel)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.