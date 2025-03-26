Dolar
38.01
Euro
41.02
Altın
3,030.54
ETH/USDT
2,068.90
BTC/USDT
88,033.00
BIST 100
9,614.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kadın futbolunda yarın derbi heyecanı yaşanacak

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş United Payment ile Fenerbahçe Petrol Ofisi yarın karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Kadın futbolunda yarın derbi heyecanı yaşanacak

İstanbul

İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Alperen Güçyetmez yönetecek.

Oynadığı 21 müsabakada 14 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayarak 43 puan elde eden siyah-beyazlılar, haftaya averajla 4. sırada giriyor.

Ligde geride kalan 21 maçta 18 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler ise 55 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturuyor.

İki ekip arasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin ev sahipliğinde oynanan ilk yarıdaki mücadeleyi Beşiktaş United Payment 2-0 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dicle Elektrik, şebekeye kaçak için müdahale eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
İzmir Körfezi'ne boya atığı deşarj eden firmaya 8,3 milyon lira ceza
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade vermek üzere adliyede
İşsizlik ve kısa çalışma ödenekleri 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatırılacak
Gıdalardaki mikotoksin seviyelerinin ölçülmesi için numune alma kriterleri belirlendi

Benzer haberler

Kadın futbolunda yarın derbi heyecanı yaşanacak

Kadın futbolunda yarın derbi heyecanı yaşanacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'e göre başarının anahtarı "zaman"

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan: En önemli hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası

Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri yapıldı

Malatya'da 15 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı seçmeleri yapıldı
Süper Lig'in profesör hakemi, öğrencilerini spora yönlendiriyor

Süper Lig'in profesör hakemi, öğrencilerini spora yönlendiriyor
Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, ligde kalacaklarından emin

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, ligde kalacaklarından emin
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet