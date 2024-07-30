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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Judoda milli sporcu Vedat Albayrak, Bahreynli Gerbekov'u yenerek son 16 turuna yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi.

Bozhan Memiş  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Judoda milli sporcu Vedat Albayrak, Bahreynli Gerbekov'u yenerek son 16 turuna yükseldi

Paris

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada altın set oynandı.

Bahreynli sporcu bu sette üçüncü sarı kartını görürken, Vedat Albayrak tatamiden 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Albayrak, son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya gelecek.

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