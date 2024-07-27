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Dünyadan Spor, Paris 2024

Judoda milli sporcu Tuğçe Beder, Fransız Boukli'ye yenilerek oyunlara veda etti

Ercan Çakar  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Judoda milli sporcu Tuğçe Beder, Fransız Boukli'ye yenilerek oyunlara veda etti

PARİS

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde tatamiye çıkan milli judocu Tuğçe Beder, Fransız rakibine yenilerek organizasyondan elendi.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Tuğçe Beder, kadınlar 48 kilo ilk turunda dünya 5 numarası Fransız Shirine Boukli ile karşılaştı.

Tuğçe Beder, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak oyunlara veda etti.

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