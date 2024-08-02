Judoda Kayra Özdemir, bronz madalya müsabakasına çıkacak
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, yarı finaldeki maçını kaybetti.
PARİS
Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i, çeyrek finalde de Japon Akira Sone'yi yenen Kayra Özdemir yarı finale yükseldi.
Yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşan milli sporcu, rakibine maçın hemen başında ippon puanıyla mağlup olarak final şansını kaybetti.
Kayra Özdemir, bronz madalya müsabakasında Japon Hayun Kim ile karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.