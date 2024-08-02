Dolar
33.24
Euro
36.23
Altın
2,441.45
ETH/USDT
2,979.00
BTC/USDT
61,544.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor, Paris 2024

Joshua Cheptegei, erkekler 10 bin metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atletizm branşında Ugandalı Joshua Cheptegei, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Muhammed Boztepe  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Joshua Cheptegei, erkekler 10 bin metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı

France

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler 10 bin metre yarışı yapıldı.

Ugandalı Joshua Cheptegei, 26.43.14'lük derecesiyle, Pekin 2008'de Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye (27.01.17) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyayı kazandı.

Aynı disiplinde Etiyopyalı Berihu Aregawi 26.43.44'le gümüş, ABD'li Grant Fisher 26.43.46'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pegasus'tan bu geceki İran, Irak ve Ürdün uçuşlarına düzenleme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Masum insanlara kıyarak acımasızca öldüren bir kabine üyesinin sözleri yok hükmünde
Bakan Işıkhan: Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye'den korkmaya devam edeceksiniz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz:Masum çocukları katledenlerin Cumhurbaşkanı'mızın adını ağızlarına almak hadlerine değil

Benzer haberler

Joshua Cheptegei, erkekler 10 bin metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı

Joshua Cheptegei, erkekler 10 bin metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı

Yusuf Dikeç'e göre önemli olan kendisinin değil bir Türk sporcunun dünya gündeminde olması

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet