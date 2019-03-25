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Spor, Dünyadan Spor

Japonya olimpiyat tesislerinin seyirci kapasitelerini açıkladı

Japonya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda spor müsabakalarına ev sahipliği yapacak mekanların seyirci kapasitelerini açıkladı.

Emre Aytekin   | 25.03.2019
Japonya olimpiyat tesislerinin seyirci kapasitelerini açıkladı

Ankara

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Olimpiyat Organizasyon Komitesi, Yaz Oyunları'nın yapılacağı stat, havuz, buz pisti, veledrom ve liman gibi tesislerin tribün kapasitelerini kamuoyuna duyurdu. 

Atletizm müsabakalarının yapılacağı Yeni Ulusal Stadı'nın 68 bin, futbol ve ragbi müsabakalarının yapılacağı Ajinomoto Stadyumu'nun 48 bin ve yüzme müsabakalarının yapılacağı Tokyo Su Sporları Merkezinin 15 bin seyirci kapasitesinin olduğu bildirildi.

Öte yandan, Tokyo dışındaki, beyzbol ve softbol müsabakalarının yapılacağı Fukuşima'daki Azuma Stadyumu'nun 14 bin 300, bisiklet yarışlarının yapılacağı Şizuoka'daki Fuji Motor Sporları Pisti'nin 22 bin ve yelkenli yarışlarının yapılacağı Kanagava'daki Enoşima Yat Limanı'nın 3 bin 600 seyirci kapasiteli olduğu kaydedildi.

Bazı spor merkezlerinin kapasitelerinin ise öngörülen bütçedeki kesintiler nedeniyle Tokyo'nun adaylık başvuru dosyasında belirtilenden daha düşük olması dikkati çekti.

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