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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Japonya Başbakanı Abe 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi.

Nuri Aydın   | 24.03.2020
Japonya Başbakanı Abe 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 1 yıl ertelenmesini önerdi.

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