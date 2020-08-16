Japon tenisçi Nishikori koronavirüse yakalandı
Japon tenisçi Kei Nishikori'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Ankara
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Erkekler dünya sıralamasının 31. basamağındaki Nishikori, 2014'te final oynadığı ABD Açık Grand Slam Turnuvası'nın başlamasına 2 hafta kala Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.
30 yaşındaki raket, kendisine ait mobil uygulamadan yaptığı açıklamada, ABD Açık öncesi düzenlenecek hazırlık turnuvasından çekilmek zorunda kalacağını belirterek, "Yarın New York'a gitmeyi planlıyordum ama görünen o ki Florida'da kalacağım. Hafif belirtiler göstersem de iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Bir dönem dünya 4'üncülüğüne kadar yükselen Nishikori, ABD Açık'ta iki kez (2016, 2018) de yarı final oynadı.