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İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti

Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerde forma giyen Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Abdulkadir Karakaya   | 10.12.2020
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti

Istanbul

İtalya'nın kazandığı 1982 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran eski futbolcu Paolo Rossi, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Rossi'nin eşi Cappelletti Federica, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören efsane İtalyan futbolcunun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ülkesinin Juventus ve Milan gibi önde gelen kulüplerinde forma giyen Rossi, İspanya'da düzenlenen 1982 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla hafızalara kazınmıştı.

Turnuvada 6 kez ağları sarsarak gol kralı olan Rossi, İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 mağlup ederek kupaya uzandığı final maçında da gol atma başarısı göstermişti.

Rossi, 1982 yılından itibaren yılın futbolcusuna verilmeye başlanan "Altın Top" ödülünün de ilk sahibi olmuştu.

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