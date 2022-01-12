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İtalya'nın Atalanta takımı, Ahmet Çalık'ı andı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Atalanta'nın futbolcuları, İtalya Kupası'ndaki maçlarının ardından dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık'ı andı.

Barış Seçkin   | 12.01.2022
İtalya'nın Atalanta takımı, Ahmet Çalık'ı andı

Roma

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da ilk 11 başlayıp 90 dakika forma giydiği maçta Atalanta, İtalya Kupası son 16 turunda Venezia'yı 2-0'lık skorla yenerek, çeyrek finale yükselirken, mavi-siyahlı takım Çalık'ı unutmadı.

Demiral, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla, maçtan sonra soyunma odasında Atalantalı oyuncular olarak üzerinde "Ahmet Çalık huzur içinde yat (RIP)" yazılı beyaz bir tişört açarak, Çalık'ı andıklarını gösterdi.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, dün sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti.

Gençlerbirliği, Galatasaray formaları da giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Çalık, son olarak kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdürüyordu.

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