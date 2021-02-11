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İtalya Kupası'nda Atalanta finale yükseldi

Yarı final rövanş maçında Atalanta, Napoli'yi 3-1 yendi.

Barış Seçkin   | 11.02.2021
İtalya Kupası'nda Atalanta finale yükseldi

Roma

Futbolda İtalya Kupası yarı finalinde Atalanta, rövanş maçında Napoli'yi 3-1 yenerek, finale yükseldi.

Yarı final ilk maçında Napoli’de 0-0 berabere kalan Atalanta ve Napoli, Atalanta’nın ev sahipliğinde rövanş müsabakasında kozlarını paylaştı.

Gewiss Stadı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Duvan Zapata ile 1-0 öne geçerken, 16. dakikada Matteo Pessina ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı, Atalanta'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Napoli, Meksikalı oyuncusu Hirving Lozano'nun attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1.

Ev sahibi takımda Pessina, 78. dakikada bir kez daha topu ağlara göndererek, skoru 3-1'e getirdi.

Maçın kalan dakikaları Atalanta'nın kontrolünde geçti ve ev sahibi takım, Napoli'yi 3-1 yendi.

Atalanta, yarı final rövanş maçında Napoli'ye karşı elde ettiği üstünlükle finale yükselen taraf oldu.

Atalanta, İtalya Kupası finalinde Juventus ile eşleşti. Juventus da dün Inter'i eleyerek finalist olmuştu.

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