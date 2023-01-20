İtalya Futbol Federasyonu Juventus Kulübüne 15 puan silme cezası verdi
İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), mali yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Juventus Kulübüne 15 puan silme cezası verdi.
Roma
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