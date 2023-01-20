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İtalya Futbol Federasyonu Juventus Kulübüne 15 puan silme cezası verdi

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), mali yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Juventus Kulübüne 15 puan silme cezası verdi.

Barış Seçkin   | 20.01.2023
İtalya Futbol Federasyonu Juventus Kulübüne 15 puan silme cezası verdi

Roma

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