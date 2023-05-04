İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Napoli, bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Udinese ile 1-1 berabere kalan Napoli, bitime 5 hafta kala 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.
Roma
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