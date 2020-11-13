Euro
9.05
Dolar
7.66
BIST 100
1,282.88
Altın
1,879.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen "41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni"ne katılıyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

İstanbul'daki Formula1 yarışlarını 2 milyar kişi izleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işin başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz." dedi.

Sefa Şengül   | 13.11.2020
İstanbul'daki Formula1 yarışlarını 2 milyar kişi izleyecek

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin 9 yıl aradan sonra pazar günü ev sahipliği yapacağı Formula 1 yarışlarının hem İstanbul hem de ülkenin tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak." dedi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine, İstanbul'da gerçekleştirilecek Formula 1 yarışları için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İstanbul'daki Formula1 yarışlarını 2 milyar kişi izleyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 9 yıl aradan sonra tekrar Türkiye'de yapılacak yarış için pist yenileme çalışmalarının sorumluluğunu aldıklarını ve kısa sürede çalışmaları tamamladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Organizasyon hem İstanbul hem de ülkemiz için gurur verici ve tanıtımı açısından çok önemli bir iş. Zaten Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde yapılıyor. Kendileri bu görevi verince, biz de 10 Ekim'de sahaya adeta daldık. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamladık." diye konuştu.

"Tüm desteğimizi veriyoruz"

Formula 1 yarış pistinde kullanılan asfaltın önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Tabi oradaki asfalt, mühendislik açısından çok ince detaylar içeren bir konu. Malzeme açısından da pistte çok farklı bir malzeme kullanılıyor. Dünyanın en iyi işlerini gerçekleştiren bir bakanlık olarak, bu asfaltı da çok kısa sürede yaptık ve teslim ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonun boyutlarına ve yansımalarına işaret eden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Pazar günü İstanbul çok önemli bir etkinliğe sahne olacak. Yarışlar 250 yayıncı kuruluş tarafından veriliyor. Bu, yaklaşık 2 milyar kişiye ulaşan bir etkinlik olacak. Biz de ülkemiz adına bu işi başarıyla tamamlanması için tüm desteğimizi veriyoruz. Elbette bir yandan da yaptığımız işin sorumluluğunu taşıyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun Valisi Dağlı: Kına yemeğinden pozitif ve temaslı 17 vaka çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 53 milyon 109 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 946 bini aştı
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 53 milyonu geçti

Benzer haberler

İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor

İstanbul'a özel hazırlanan Formula 1 kupası sahibini bekliyor

Hamilton Schumacher'in rekoru için İstanbul'da

İstanbul'daki Formula1 yarışlarını 2 milyar kişi izleyecek

Formula 1'de heyecan DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek

Formula 1'de heyecan DHL Türkiye Grand Prix'siyle sürecek
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi ünlü pilotlar yarışı değerlendirdi

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi ünlü pilotlar yarışı değerlendirdi
Williams F1 Takımı Direktörü Roberts koronavirüse yakalandı

Williams F1 Takımı Direktörü Roberts koronavirüse yakalandı