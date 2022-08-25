İstanbul'daki Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi
İstanbul'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi.
İstanbul
ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlık ettiği yeni sezonun ilk toplantısına İstanbul ev sahipliği yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, ECA'da yönetim kurulu üyeliği de yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.
Toplantı sonrası AA muhabirine konuşan ECA Başkan Yardımcısı Aki Riihilahti, "Bugünkü toplantı çok verimli geçti. Tüm futbol ailesine yardımcı olacak bazı güzel haberlerimiz var." dedi.
Riihilahti, yayın hakları ve kulüplerin gelirlerinin arttırılması konularında olumlu gelişmelerin de olduğunu dile getirdi.
Tüm futbol ailesinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) finansal olarak etkilendiğini belirten eden ECA başkan yardımcılarından Dariusz Mioduski ise, "Tüm futbol ailesi Kovid'in etkilerinden sonra ayağa kalkmaya çalışıyor. Kulüpler finansal olarak etkilendi. Bugün bazı kararlar alıyoruz. Organizasyonlardaki gelirlerin artmasıyla kulüplerin gelecekteki gelirlerinin de artacağı gözüküyor. Gelirlerin kulüplere nasıl dağıtılacağı konusunu da ele aldık." ifadelerini kullandı.
Toplantıda kulüpler bazında uluslararası maç takvimi, Ukrayna futboluna yardım, kulüpler bazında Avrupa kupalarının yayın hakları için ortak bir girişimin kurulması ve Kovid-19'un kulüplere olumsuz etkilerinin azaltılması konularının da ele alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.