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İspanyol kulübü Espanyol'dan 'küme düşme kaldırılsın' talebi

La Liga'da küme düşen ekiplerden Espanyol, bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Abdulkadir Karakaya   | 03.08.2020
İspanyol kulübü Espanyol'dan 'küme düşme kaldırılsın' talebi

Ankara

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Espanyol, bu sezon için küme düşmenin kaldırılmasını talep etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol dünyasının olağanüstü bir dönemden geçtiği belirtildi.

Takımların salgın sonrasında adil şartlarda mücadele etmediği savunularak, "Espanyol Kulübü, 2019-2020 sezonu için düşme uygulamasının kaldırılmasını savunmaktadır." denildi.

La Liga'yı son sırada tamamlayan Katalan ekibi, Leganes ve Mallorca ile birlikte La Liga 2'ye düşmüştü.

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