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İspanyol Carlos Alcaraz, Wimbledon şampiyonu

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz şampiyon oldu.

Fatih Erel  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
İspanyol Carlos Alcaraz, Wimbledon şampiyonu

Istanbul

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