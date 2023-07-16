İspanyol Carlos Alcaraz, Wimbledon şampiyonu
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic'i 3-2 yenen İspanyol Carlos Alcaraz şampiyon oldu.
Istanbul
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