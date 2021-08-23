Dolar
8.48
Euro
9.93
Altın
1,788.68
ETH/USDT
3,333.90
BTC/USDT
50,160.00
BIST 100
1,459.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırım Platformu Zirvesi, Kiev’de başlıyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

İspanya'da övgüler Toprak Razgatlıoğlu'na

Dünya Superbike Şampiyonası'nın hafta sonu İspanya'da gerçekleşen yedinci ayağındaki ikinci yarışta birinci olarak pilotlar klasmanında liderlik koltuğuna oturan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanyol basınından övgü aldı.

Şenhan Bolelli   | 23.08.2021
İspanya'da övgüler Toprak Razgatlıoğlu'na

Madrid

Navarra'daki yarışları canlı yayımlayan İspanyol devlet televizyonu RTVE, internet sitesinde "Razgatlıoğlu ulaşılamaz" ifadesini kullanarak, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun genel klasmanda liderliğe çıktığını vurguladı.

RTVE, "Yenilmez olduğunu gösteren Osmanlılı yarış sırasında rakipleriyle arasındaki mücadeleden kısa sürede sıyrıldı. Hata yapmayarak, dünya şampiyonluğu mücadelesine daha da heyecan kattı." yorumunu yaptı.

"Razgatlıoğlu, Redding'i frenledi ve Rea ile liderliği paylaştı." başlığını atan Marca gazetesi de "Yamaha pilotu, hatasız bir yarış çıkararak Redding veya Rea'nın kendisini geçmelerine izin vermedi. Bu sonuçla puanını 311'e çıkaran Razgatlıoğlu, İngiliz Rea ile puanını eşitledi." diye yazdı.

El Mundo deportivo gazetesi ise "Razgatlıoğlu, Navarra'da kazandı ve Rea ile liderliğe ulaştı." başlığı altında verdiği haberde, "Türk pilot, Scott Redding'in son 3 yarıştır elde ettiği zaferi sonlandırdı. Razgatlıoğlu, Navarra'dan güçlenerek çıktı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgındaki artışa rağmen İsrail'de yüz yüze eğitim 1 Eylül'de başlıyor
Dünya genelinde 4 milyar 970 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Sağlık ekiplerinin Tunceli'deki başarılı aşı çalışmaları Kovid-19'un yayılım hızını kesti
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre 3. doz Kovid-19 aşısı enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor
Anne adaylarına 'Kovid-19 aşısı olun ve koruyucu tedbirlere devam edin' çağrısı

Benzer haberler

İspanya'da övgüler Toprak Razgatlıoğlu'na

İspanya'da övgüler Toprak Razgatlıoğlu'na

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, hafta sonu İspanya'da yarışacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki ikinci yarışta 2. oldu