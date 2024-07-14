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İspanya ile İngiltere arasında yapılacak EURO 2024 final maçının hakem ve takım kadroları belli oldu

İspanya ile İngiltere arasında yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Emrah Oktay, Hilmi Sever  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
İspanya ile İngiltere arasında yapılacak EURO 2024 final maçının hakem ve takım kadroları belli oldu Fotoğraf: Hesham Elsherif/AA

Berlin

İspanya ile İngiltere arasında yapılacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Williams, Morata

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Foden, Bellingham, Kane

İspanyol futbolcu Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı

Final maçına 17. doğum gününden bir gün sonra çıkan Yamal, şampiyona tarihinde finalde oynayan en genç futbolcu rekorunu kırdı.

13 Temmuz 2007 doğumlu Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanchez'e ait rekorun yeni sahibi oldu.

Tribünlerde İngiliz hakimiyeti

İspanya ile İngiltere'yi karşı karşıya getiren final maçında tribünlerin büyük bölümünde İngiliz taraftarlar yer aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan finale İngilizlerin ilgisi büyük oldu.

İngilizler, tarihlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğu hedefiyle geldikleri Berlin'de tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Kapanış seremonisi

İspanya-İngiltere karşılaşması öncesinde EURO 2024'ün kapanış seremonisi gerçekleştirildi.

"El sıkışma" temalı gösteride, Berlin merkezli Lunatix Dans Topluluğu sahne aldı. Seremoni, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Karşılaşma öncesinde şampiyonluk kupasını sahaya son şampiyon İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini getirdi.

İngiliz taraftarlar, EURO 2020 finalinde mağlup oldukları İtalya'nın kaptanı Chiellini sahaya çıktığında ıslıklarla protesto etti.

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