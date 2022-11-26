Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,204.90
BTC/USDT
16,519.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya ile Almanya, E Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

Emre Doğan   | 26.11.2022
İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşacak

Ad Dawhah

Al Bayt Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Gruptaki ilk maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yenerek turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Almanya ise öne geçtiği karşılaşmada Japonya'ya 2-1 yenildi.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde 4 kez rakip oldu. Bu 4 maçın 2'sini Almanya, 1'ini İspanya kazandı, 1'i ise beraberlikle tamamlandı.

Almanya, 1966 ve 1982'de oynanan maçlarda İspanya'yı mağlup etti. İspanya 2010'da yapılan müsabakada Almanya'yı saf dışı bıraktı. 1994 Dünya Kupası'ndaki karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
1915 Çanakkale Köprüsü kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için turuncu renkte ışıklandırıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız şehit oldu
'TRT World Citizen Ödülleri' sahiplerini buldu
Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Benzer haberler

İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşacak

İspanya ile Almanya, Dünya Kupası'nda 5. kez karşılaşacak

B Grubu mücadelesinde İngiltere ile ABD berabere kaldı

Almanya ve Fransa, enerji işbirliğini güçlendirmek için ortak bildiri imzaladı

Hollanda ile Ekvador berabere kaldı

Hollanda ile Ekvador berabere kaldı
Almanya, Holodomor trajedisini "soykırım" olarak tanımaya hazırlanıyor

Almanya, Holodomor trajedisini "soykırım" olarak tanımaya hazırlanıyor
Brezilya'da yıldız oyuncu Neymar sakatlığı nedeniyle İsviçre maçında oynayamayacak

Brezilya'da yıldız oyuncu Neymar sakatlığı nedeniyle İsviçre maçında oynayamayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet