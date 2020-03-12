İran'da koronavirüs nedeniyle tüm spor faaliyetleri durduruldu
İran'da koronavirüs nedeniyle 20 Nisan'a kadar tüm spor faaliyetleri iptal edildi.
İstanbul
İran'da ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 Nisan'a kadar tüm spor faaliyetleri iptal edildi.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, İran Koronavirüs Komisyonu ve Spor ve Gençlik Bakanlığı ortak kararınca 1. Futbol Ligi dahil olmak üzere, bütün spor organizasyonları durduruldu.
İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilen Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 354 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 9 bine ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.