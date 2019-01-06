İran 2019 AFC Asya Kupası'nda 43 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Asya Kupası'nı 1968, 1972 ve 1976 yıllarında müzesine götüren ve 43 yıldır bu başarıya hasret kalan İran Milli Takımı, Portekizli çalıştırıcı Queiroz'ın yönetiminde 2019'daki turnuva için iddialı.

TAHRAN - Muhammet Kurşun

İran Milli Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) dün başlayan 2019 AFC Asya Kupası'nda 43 yıllık hasreti sona erdirerek bu yıl kupayı evine götürmek istiyor.

Dün akşam oynanan BAE-Bahreyn karşılaşmasıyla başlayan ve 24 ülke milli takımının yer alacağı turnuvada, Japonya, Güney Kore, İran, Suudi Arabistan ve Avustralya şampiyonluğun favorileri arasında gösteriliyor. BAE'nin 4 şehrinde yapılacak karşılaşmalar 1 Şubat'taki final maçıyla son bulacak.

Asya Kupası'nı 1968, 1972 ve 1976 yıllarında müzesine götüren ve 43 yıldır bu başarıya hasret kalan İran Milli Takımı, Portekizli çalıştırıcı Carlos Queiroz'ın yönetiminde 2019'daki turnuva için iddialı.

İran Milli Takımı'nda yıllarca top koşturan "Sultan" lakaplı forvet oyuncusu Ali Pervin, İran futbolunun duayenlerinden kabul edilen Hamit Estili, eski milli takım kaptanı Muhammed Pencali, eski milli kaleci Nima Nekisa ve İranlı futbol yorumcusu Adil Firdevsipur, milli takımın 2019 AFS Asya Kupası'ndaki durumunu AA muhabirine değerlendirdi.

"Milli takımın 43 yıl sonra kupayla dönmesini bekliyoruz"

İran'ın "Sultan" lakaplı forvet oyuncusu ve 1992'deki şampiyonada takımı çalıştıran 72 yaşındaki Ali Pervin, Asya Kupası'nda her takımı zorlu bir mücadelenin beklediğini belirterek, "Asya Kupası'nda şampiyon olmak çok zor. Güney Kore, Japonya, Avustralya, Suudi Arabistan ve Katar güçlü rakipler. Milli takımın 43 yıl aradan sonra kupayla dönmesini bekliyoruz." dedi.

Eski milli takım kaptanı Muhammed Pencali ise takımın teknik açıdan iyi durumda olduğunu ve formunu koruyarak güzel bir başarı elde edebileceğini söyledi. Pencali, İran'ın turnuvadaki en iyi 4 takım arasına girerek finale çıkabileceğini dile getirdi.

"Halk, milli takımın başarısıyla sıkıntılarını biraz olsun unutmak istiyor"

"İran iyi bir teknik direktör ve sağlam bir kadroya sahip." diyen eski milli takım kalecisi Nima Nekisa da "Futbolcularımızın yüzde 80'i Avrupa'nın en iyi liglerinde oynuyor. Bu kez İran'ın kupaya uzanacağına inanıyorum. Eğer beklenmedik bir şey olmazsa İran'ın şampiyon olması lazım, çünkü hiçbir eksiği yok." şeklinde konuştu.

ABD yaptırımları nedeniyle halkın yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Nekisa, İranlıların biraz olsun nefes almaya ihtiyacı olduğunu ve şampiyonluğun çok iyi geleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Futbolcular, geçim sıkıntısı içindeki halkımızın bu zor günlerde onlardan gelecek güzel habere çok ihtiyacı olduğunu bilmeli. Halk, milli takımın başarısıyla sıkıntılarını biraz olsun unutmak istiyor."

"İran, turnuvanın en iddialı adayı"

İran futbolunun duayenlerinden biri olarak kabul edilen Ümit Milli Futbol Takımı Başkanı Hamit Estili de takımın teknik ve moral açıdan iyi durumda olduğunu ve 8 yıldır takımın başında olan teknik adam Queiroz'un futbolcularını çok iyi tanıdığını ifade etti.

İranlı futbol yorumcusu Adil Firdevsipur ise milli takımı zorlu maçlar beklediğini ancak turnuvanın en iddialı adayı olduğunu belirterek, "İran dışında turnuvadaki diğer güçlü takımlar Avustralya, Japonya ve Güney Kore." dedi.

Firdevsipur ayrıca milli oyunculardan Ali Kalizade'nin sakatlanmaması durumunda İran milli takımının gözde futbolcusu olacağını ancak Ali Rıza Cihanbahşi'nin de kendini hazır hissetmesi halinde BAE'de yıldızının daha da parlayabileceğini dile getirdi.

- İran'ın "Sultan" lakaplı forvet oyuncusu ve 1992'deki şampiyonada takımı çalıştıran 72 yaşındaki Ali Pervin:"Asya Kupası'nda şampiyon olmak çok zor. Güney Kore, Japonya, Avustralya, Suudi Arabistan ve Katar güçlü rakipler. Milli takımın 43 yıl aradan sonra kupayla dönmesini bekliyoruz"- İran eski milli takım kalecisi Nima Nekisa:"Futbolcular, geçim sıkıntısı içindeki halkımızın bu zor günlerde onlardan gelecek güzel habere çok ihtiyacı olduğunu bilmeli. Halk, milli takımın başarısıyla sıkıntılarını biraz olsun unutmak istiyor"



