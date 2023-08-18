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Irak'taki şiddet olaylarında uzuvlarını kaybedenler futbolla hayata tutunuyor

Irak'taki çeşitli şiddet olaylarında kolunu ya da bacağını kaybedenler, oluşturdukları ampute takımda futbol oynayarak, travmalarını hafifletip yaşama yeniden tutunmaya çalışıyor.

Haydar Karaalp  | 18.08.2023 - Güncelleme : 18.08.2023
Irak'taki şiddet olaylarında uzuvlarını kaybedenler futbolla hayata tutunuyor Fotoğraf: Murtadha Al-Sudani/AA

Bağdat

Ülkede ABD işgali ve terör örgütü DEAŞ saldırıları sırasında yaralanarak uzuvlarını kaybeden Iraklı savaş mağdurları, engelli olmalarına rağmen futbol aşkından vazgeçemiyor.

Başkent Bağdat'ta 2 yıl önce bir araya gelen şiddet mağdurları, kendilerine özel futbol takımında oynayarak yaşama sarılıyor.

"Sol bacağımın kısa olması hayatımı mahvetti"

2007-2008 yıllarında Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı dönemin milis gücü Mehdi Ordusu ile ABD askerleri arasında çıkan çatışmalarda bacağından yaralanan 35 yaşındaki Sadık Cuma, o anları şöyle anlattı:

"Mehdi Ordusu ile Amerikan askerleri arasında yaşanan çatışmalarda markette çalışırken bombardıman sonucu sol bacağımdan yaralandım ve yapılan müdahaleler sonrası sol bacağım sağ bacağımdan daha kısa hale geldi. Sol bacağımın kısa olması hayatımı mahvetti. Bacağımdaki sorun nedeniyle akraba ziyareti ya da düğün gibi etkinliklere gidemiyor, çekiniyordum."

Uzun süre evden çıkamayan Cuma oyuncusu olduğu futbol takımının duyurusunu internet üzerinden görüp buraya kayıt yaptırdığını dile getirdi.

Maruz kaldığı travmayı bir nebze de olsa unutmak isteyen Cuma, kendisini daha sağlıklı hissederek arkadaşlarıyla dışarı çıkmaya da başladığını söyledi.

Iraklı şiddet mağduru genç, "İki yıldır bu takımda oynuyorum. Asya Kupası'na katılarak üçüncülüğü elde ettik. Kupada defansta oynadım ve iyi bir performans sergiledim. Türkiye'de de kupaya katıldık ve birçok başarı kazandık." ifadelerini kullandı.

"Bu takımda oynayanlar engelli olmayan oyuncularla aynı iradeye sahip"

Ampute futbol takımının hakemliğini yapan Ali Cebbar, takımın 2 sene önce kurulduğunu dile getirerek, söz konusu takım fikrinin ülkede yeni olmasından dolayı ilk başlarda çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Cebbar, şiddet olaylarının kurbanlarından oluşan futbol takımına hakemlik yapmasından ötürü mutlu olduğunu ifade ederek, "Bu takımda oynayanların engelli olmayan oyuncularla aynı iradeye sahip olduklarını görüyorum." diye konuştu.

Hakem Cebbar, futbol takımının kaleci dahil 7 oyuncudan oluştuğunu belirterek, maçın 25'er dakikalık olmak üzere iki yarıdan oluştuğunu aktardı.

Oyuncuları bir araya getirerek ampute futbol takımını kuran aynı zamanda Ampute Takım Sendikası Başkanı Muhammed Adnan da terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları sırasında askerlik yaparken yaralanmış ve bir bacağını kaybetmiş.

Daha sonra Londra'da doktora eğitimini tamamlayan Adnan, böyle bir futbol takımının varlığından orada haberdar olduğunu ifade etti.

Adnan, "Bacağımı kaybetmeden önce sık sık futbol maçı yapardım. Londra'da olduğum dönemde oradaki benzer (engelliler) takımda 4 yıl oynadım. O sürede iyi bir deneyim elde ettim." diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Londra'da edindiğim deneyim sonrası Irak'a döndüğümde ülkede çok fazla savaş ve terör mağduru olduğunu da düşünerek burada böyle bir takım ve sendika kurmak istedim. Sosyal medya hesabım üzerinden bu tür takımda oynamak isteyen savaş mağdurlarının benimle iletişime geçmesi için duyuru yaptım.

Bağdat ve diğer kentlerden çok sayıda dönüş aldım. Gelen talepleri değerlendirdim ve sendikayı oluşturdum. Uluslararası düzeyde onay almış bir takım ve sendikayız. "

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