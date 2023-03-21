Dolar
19.02
Euro
20.49
Altın
1,940.29
ETH/USDT
1,789.20
BTC/USDT
28,044.00
BIST 100
4,906.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere'deki maçlar sırasında futbolculara oruçlarını açmaları için imkan verilecek

İngiltere'de Ramazan ayı boyunca yapılacak maçlar sırasında Müslüman futbolculara oruçlarını açmaları için imkan verilecek.

Mutlu Demirtaştan  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
İngiltere'deki maçlar sırasında futbolculara oruçlarını açmaları için imkan verilecek

Istanbul

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar esnasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı belirtildi.

Hakemlerin, iftar vaktine denk gelen müsabakalardan önce oruç açması gereken futbolcu olup olmadığı konusunda bilgi alması gerektiği de ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti'nin İstanbul'daki Seçim Koordinasyon Merkezi yönetimleri belirlendi
Yeniden görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında tahliye talepleri reddedildi
Bakan Yanık: Bugüne kadar Bakanlık olarak 1718 refakatsiz çocuğu ailelerine teslim ettik
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor
Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Benzer haberler

İngiltere'deki maçlar sırasında futbolculara oruçlarını açmaları için imkan verilecek

İngiltere'deki maçlar sırasında futbolculara oruçlarını açmaları için imkan verilecek

Johnson, Kovid-19 kısıtlamalarını ihlaliyle ilgili parlamentoyu yanılttığını kabul etti

Ramazan ayına özel "Asitane Meşkleri" konseri 28 Mart'ta AKM'de düzenlenecek

TRT 1 ramazan ayına özel içerikleri izleyiciyle buluşturacak

TRT 1 ramazan ayına özel içerikleri izleyiciyle buluşturacak
Rapor: Londra polis teşkilatı, kurumsal olarak "ırkçı ve kadın düşmanı"

Rapor: Londra polis teşkilatı, kurumsal olarak "ırkçı ve kadın düşmanı"
Depremlerden etkilenen Osmaniye'de 37 noktada iftar sofraları kurulacak

Depremlerden etkilenen Osmaniye'de 37 noktada iftar sofraları kurulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet