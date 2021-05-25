Euro
10.24
Dolar
8.38
BIST 100
1,452.18
Altın
1,880.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere'de yılın teknik direktörü Guardiola

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, yılın teknik direktörü seçildi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 25.05.2021
İngiltere'de yılın teknik direktörü Guardiola Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

İngiltere Menajerler Birliğinin (LMA) yaptığı açıklamaya göre, Manchester City'yi en yakın rakibinin 12 puan önünde şampiyonluğa taşıyan İspanyol Guardiola, yılın teknik direktörü seçildi.

Kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görülen 50 yaşındaki teknik adam, "Böyle bir ödülü almak için çevrenizde çok iyi profesyoneller olmalı. Harika oyuncularım var; bugüne kadarki en zorlu sezonumuzu geçirmemize rağmen kendilerini bu işe adamaları ve profesyonellikleri, her zaman devam etti. Teknik ekibim de övgüyü hak ediyor. Bu ödülü onlara armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester City, bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra İngiltere Lig Kupası'ndan da zaferle ayrıldı. Manchester ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde ise Chelsea ile 29 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Malta, AB içinde nüfusun yüzde 70'ini aşılayan ilk ülke oldu
Türkiye'de 7 bin 523 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

İngiltere'de yılın teknik direktörü Guardiola

İngiltere'de yılın teknik direktörü Guardiola

Manchester City şampiyonluk kupasını kaldırdı

Liverpool 'taraftarlar kurulu' oluşturacak

Eric Cantona Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi oldu

Eric Cantona Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi oldu