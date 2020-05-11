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İngiltere'de spor müsabakaları 1 Haziran'a kadar başlayamayacak

İngiltere'de kapalı kapılar ardında oynansa bile profesyonel spor müsabakalarının 1 Haziran'a kadar yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Hasan Esen   | 11.05.2020
İngiltere'de spor müsabakaları 1 Haziran'a kadar başlayamayacak

Londra

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin nasıl kaldırılacağını gösteren 50 sayfalık yol haritasını yayımladı. 

Buna göre, spor müsabakalarının yapılması, ancak en erken 1 Haziran'da başlayacak ikinci aşamada mümkün olacak.

Bu konuda metinde, ikinci aşamada, "büyük ölçekli sosyal temas riskinden kaçınılarak TV yayını için kültürel ve sportif etkinliklerin kapalı kapılar ardında yapılmasına izin verileceği" belirtildi.

Ayrıca stadyumlar gibi kalabalık yerlerin tam olarak açılmasının, enfeksiyon sayısındaki düşüşe bağlı olarak daha sonra mümkün olabileceği de vurgulandı.

İngiltere'de 13 Mart'ta liglere ara verilirken, 23 Mart'ta hükümet kısmi karantina kararları kapsamında tüm sosyal etkinlikleri bir sonraki duyuruya kadar yasaklamıştı.

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