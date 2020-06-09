İngiltere'de köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasına Hamilton'dan destek

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İngiltere'de köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasına Lewis Hamilton'dan destek

Formula 1 takımlarından Mercedes'in pilotu Lewis Hamilton, İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerde bir köle tacirinin heykelinin eylemciler tarafından yıkılmasına destek verdi.

Berad Büyük   | 09.06.2020
İngiltere'de köle taciri Edward Colston'ın heykelinin yıkılmasına Lewis Hamilton'dan destek

İstanbul

Bristol kentinde, 17. yüzyıl köle tacirlerinden Edward Colston’ın heykelinin yıkılması üzerine Instagram hesabından İngiliz Hükümetine seslenen Hamilton, "Şiddet ve suç olaylarını hoş görmüyorum ancak bunu kendinizin yapabileceği yeterli zamanınız vardı.İnsanları bunu yapmak zorunda bıraktınız." ifadelerini kullandı.

Edward Colston'ın heykelenin olmaması gerektiğini belirten Büyük Britanyalı pilot, "O Afrikalıları alıp satan bir canavardı. İnsanları ölene kadar köle olmaya zorluyordu. Böyle bir kişi onurlandırılmamalı. Onun yaptığı terörizmdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bristol'deki aktivistlerle gurur duyduğunu belirten Hamilton, köle tacirlerinin heykelleri için "Nerede olursa olun hepsini parçalayın." şeklinde konuştu.

İngiltere polisi, Edward Colston'ın heykelenin yıkılmasının ardından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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