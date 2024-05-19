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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapılıyor.
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İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenen Manchester City,şampiyon oldu

İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenen Manchester City, üst üste 4. kez şampiyon oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
İngiltere Premier Lig'in son haftasında West Ham United'ı 3-1 yenen Manchester City,şampiyon oldu

İstanbul

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