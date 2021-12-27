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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı

İngiltere Premier Lig'deki yeni tip koronavirüs vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.12.2021
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı

Ankara

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

Bu vaka sayısı, Kovid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

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