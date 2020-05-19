İngiltere Premier Lig'de 6 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 6 kişide virüse rastlandığı bildirildi.
Ankara
İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişide virüse rastlandı.
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Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 17-18 Mayıs tarihlerinde 748 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
Ligdeki 3 kulüpten 6 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.
Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedildi.
Premier Lig'de daha önce Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Chelseali futbolcu Callum Hudson-Odoi ve Brighton & Hove Albion'da forma giyen 3 oyuncu koronavirüse yakalanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.