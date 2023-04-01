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İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında rahat kazandı

İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında Leeds United'ı 4-1 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
İngiltere Premier Lig lideri Arsenal, sahasında rahat kazandı

İstanbul

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 35 ve 55. dakikalarda Gabriel Jesus, 47. dakikada Ben White ve 84. dakikada Granit Xhaka atarken, konuk ekibin tek golü 76. dakikada Rasmus Kristensen'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 72'ye çıkaran ve maç fazlası bulunan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı yeniden 8'e yükseltti.

Ligde üst üste 7. galibiyetini alan Arsenal, gelecek hafta deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak.

Premier Lig'de diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace-Leicester City : 2-1

Brighton Hove Albion-Brentford: 3-3

Nottingham Forest-Wolverhampton: 1-1

Bournemouth-Fulham: 2-1

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