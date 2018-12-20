İngiltere Lig Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

LONDRA

Emirates Stadı'ndaki mücadelede Tottenham, 20. dakikada Heung-Min Son'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan konuk ekip, 59. dakikada Dele Alli'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham, sahadan 2-0 galip ayrılarak kupada yarı finale yükseldi.

Chelsea evinde turladı

Çeyrek finalde gecenin diğer maçında ise Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabakada Chelsea, 84. dakikada Eden Hazard'ın golüyle rakibini 1-0 mağlup etti ve yarı finale çıkan son takım oldu.

Yarı final eşleşmeleri

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final eşleşmeleri Tottenham-Chelsea, Manchester City-Burton Albion şeklinde gerçekleşti.

Kupada yarı finalin ilk maçları 8 Ocak, rövanşları ise 22 Ocak'ta oynanacak.

Muhabir: Gökhan Kurtaran