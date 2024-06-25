İngiltere, grubunu lider tamamladı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu son maçında İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı.
Köln
41. dakikada Trippier'in soldan altıpasın sağına sert ortasında arka direkte Kane topa dokunamadı.
90+2. dakikada hızlı gelişen İngiltere atağında, Kane'in tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Palmer'ın gelişine şutunda, kaleci Oblak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
Maç, başladığı gibi golsüz sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.