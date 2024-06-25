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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

İngiltere, grubunu lider tamamladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu son maçında İngiltere ile Slovenya 0-0 berabere kaldı.

Süha Gür  | 25.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
İngiltere, grubunu lider tamamladı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Köln

41. dakikada Trippier'in soldan altıpasın sağına sert ortasında arka direkte Kane topa dokunamadı.

90+2. dakikada hızlı gelişen İngiltere atağında, Kane'in tek pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Palmer'ın gelişine şutunda, kaleci Oblak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Maç, başladığı gibi golsüz sona erdi.

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