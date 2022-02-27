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İngiltere Futbol Federasyonu, Rusya ile maçlara çıkmama kararı aldı

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım düzeyinde Rusya'ya karşı oynamayacaklarını açıkladı.

Hüseyin Burak Demirer   | 27.02.2022
İngiltere Futbol Federasyonu, Rusya ile maçlara çıkmama kararı aldı

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu Ukrayna'nın yanında oldukları belirtilerek, "Yakın gelecekte Rusya'ya karşı oynamayacağız. Karar, ampute futbol da dahil her yaş grubundaki milli maçı kapsamaktadır." denildi.

Polonya, Çekya ve İsveç'in futbol federasyonları da 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasında eşleştikleri Rusya Milli Takımı ile sahaya çıkmak istemediklerini duyurmuştu.

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