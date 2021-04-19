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İngiltere Başbakanı Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin başlamasını engellemek için çabalayacaklarını belirtti

Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına yönelik alınan kararı eleştirerek, futbol için çok zararlı olacağını düşündüğü yeni lige karşı duran tüm otoritelerle birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Bilal Acar   | 19.04.2021
İngiltere Başbakanı Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin başlamasını engellemek için çabalayacaklarını belirtti

Londra

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinden 6 takımın da bulunduğu, 12 kulübün kurulması yönünde anlaşmaya vardığı "Avrupa Süper Ligi"nin başlamaması için "ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını" söyledi.

İngiliz medyasına konuşan Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına yönelik alınan kararı eleştirerek, futbol için çok zararlı olacağını düşündüğü yeni lige karşı duran tüm otoritelerle birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Yeni lig planının ülkedeki taraftarlar ve futbol için iyi olmadığını dile getiren Johnson, bu kulüplerin yalnızca küresel markalar olmadığını, aynı zamanda tarihsel olarak kuruldukları kasabalar ve şehirlerdeki taraftarlarla, topluluklarla bir bağı bulunduğunu kaydetti.

Johnson, Avrupa Süper Ligi'nin başlamaması ve ilerlememesi için "ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını" ifade ederek, ligin kurucu kulüpleri arasında yer alan 6 İngiliz kulübüne karar vermeden önce "taraftarlarına cevap vermesi" çağrısında bulundu.

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasında anlaşmaya varıldı

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu.

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedilmişti.

Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off turunda iki maçta karşılaşacağı aktarılmıştı.

Turnuvanın kalan kısmında takımların, finale kadar çift maç eleme usulü tur atlayacağı, mayıs ayında tarafsız sahada oynanacak final maçının ise tek maç üzerinden yapılacağı belirtilmişti.

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