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İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligine katılmayacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacakları açıklandı.

Bilal Acar   | 21.04.2021
İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligine katılmayacak

Londra

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