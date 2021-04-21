İngiliz kulüpleri Avrupa Süper Ligine katılmayacak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'ın Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacakları açıklandı.
Londra
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