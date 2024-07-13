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İlk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçirmek istiyor

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda ilk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçirmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
İlk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak Adana Demirspor, yeni sezonu güçlü geçirmek istiyor Fotoğraf: İsmail Kabasakal/AA

Bolu

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan Adana ekibi, teknik direktör Michael Valkanis gözetiminde günde çift antrenman yaparak güç depoluyor.

Valkanis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa iyi başladıklarını, oyuncuların yeni sezona odaklandığını söyledi.

Oyuncuların performansından memnun olduğunu dile getiren Valkanis, Bolu'da hazırlık maçları yapacaklarını, daha sonra İtalya'ya gideceklerini ve Napoli ile hazırlık maçı oynayacaklarını kaydetti.

Valkanis, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirterek, "Güçlü bir rakibe karşı oynamak bizim açımızdan daha avantajlı olacak. Oyuncularımız bu şekilde daha çok odaklanmış olacak. Deplasmanda oynayacağız, buna göre de hazırlıklarımızı yapacağız." diye konuştu.

Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan Valkanis, "Şu anda yeterli ve güçlü bir takıma sahibiz. Başkanımızla konuşuyoruz, oyuncularımızı izliyoruz. Gerekli noktalarda gerekli transferlerin yapılması konusunda görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Valkanis, taraftarların kampı ziyaret ettiğini belirterek, çok çalışarak, çok iyi mücadele ederek onları onurlandırmak istediklerini söyledi.

Maçlarda her zaman galip gelinemeyeceğine işaret eden Valkanis, başarılı sonuçlar almak için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini sözlerine ekledi.

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